Chaos au Capitole : "scènes choquantes", "atteinte grave contre la démocratie"... des réactions indignées à travers le monde

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a condamné mercredi les manifestations et l'intrusion des partisans de Donald Trump dans le Capitole à Washington, "une atteinte grave contre la démocratie". "Les violences contre les institutions américaines sont une atteinte grave contre la démocratie. Je les condamne. La volonté et le vote du peuple américain doivent être respectés", a tweeté le ministre.

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a envoyé, lui, ses "pensées démocratiques et amicales" aux parlementaires américains au Capitole. "J'exprime à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi mon soutien et mon amitié", a-t-il ajouté dans un tweet.

"Je crois dans la force des institutions et de la démocratie américaine. Une transition pacifique en est le coeur", a tweeté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Joe Biden a gagné l'élection. Je me réjouis de travailler avec lui en tant que prochain président des Etats-Unis".

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a appelé les partisans de Donald Trump à "cesser de piétiner la démocratie" après l'entrée de manifestants dans le Capitole à Washington. "Trump et ses partisans devraient en fin de compte accepter la décision des électeurs américains et cesser de piétiner la démocratie", a-t-il déclaré sur Twitter, ajoutant que "les paroles incendiaires se muent en actions violentes".

"Scènes honteuses au Congrès américain. Les États-Unis sont les défenseurs de la démocratie dans le monde entier", a-t-il estimé dans un tweet, "et il est désormais vital que le transfert de pouvoir se fasse de manière pacifique et ordonnée".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé mercredi des "scènes honteuses" à Washington après l'irruption de manifestants pro-Trump dans le Congrès américain, et appelé à une transition "pacifique et ordonnée" du pouvoir vers le démocrate Joe Biden.

"Les États-Unis sont, à juste titre, très fiers de leur démocratie, et rien ne peut justifier ces tentatives violentes pour faire échouer la transition légale et conforme du pouvoir", a jugé le ministre des Affaires étrangères britannique, Dominic Raab.

"Scènes choquantes et profondément tristes à Washington DC, que l'on doit nommer pour ce qu'elles sont : une agression délibérée de la démocratie par un président sortant et ses supporters, qui tentent de renverser une élection libre et légitime", a condamné pour sa part son homologue irlandais Simon Coveney. "Le monde vous regarde !", a-t-il ajouté, appelant à un "retour au calme". Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a lui rappelé "le lien profond" de son pays avec les États-Unis, disant observer les événements à Washington avec "beaucoup d'inquiétude et de consternation".