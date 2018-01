Cheeseburger au lit, insultes, impréparation, cheveux oranges... : un an de présidence Trump raconté dans un livre choc

2018 vient à peine de commencer et la Maison Blanche est déjà plongée dans le chaos. En cause, la publication, le 9 janvier prochain, d’un livre choc sur les premiers mois de la présidence de Donald Trump et sur son entourage. Son nom ? Fire and Fury : Inside the Trump White House (Le feu et la fureur : à l’intérieur de la Maison Blanche de Donald Trump) écrit par le journaliste indépendant Michael Wolff.





Dans cet ouvrage, rempli d’anecdotes témoignant de l’atmosphère ubuesque qui a entouré la campagne du milliardaire et ses premiers mois à la tête des Etats-Unis, Michael Wolff dresse un portrait dévastateur de la Maison Blanche grâce à plus de 200 témoignages, dont ceux de Steve Bannon, l'ancien conseiller stratégique du locataire du Bureau Ovale, et de sa fille Ivanka.





Les bonnes feuilles, diffusées dans la presse anglo-saxonne mercredi 3 janvier, ont été niées en bloc par la Maison Blanche via communiqué et lors du point presse de sa porte-parole Sarah Sanders. Celle-ci a fustigé "les comptes rendus faux ou fallacieux" contenus dans cet ouvrage. Une déclaration étonnante vu l’accès relativement exceptionnel dont a bénéficié Michael Wolff pendant 18 mois lors de la campagne de Trump, puis à la Maison Blanche. LCI vous relate les anecdotes les plus croustillantes.