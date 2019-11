Chili, Equateur, Panama... Pourquoi plusieurs pays d'Amérique latine sont confrontés à d'importantes manifestations

Pour calmer les esprits, le pouvoir a pris cette semaine un virage social : augmentation du salaire minimum et des retraites de base, gel des tarifs de l'électricité et des péages, diminution du traitement des parlementaires… Mais aucune de ces mesures ne semble en mesure de faire cesser la contestation. Une majorité de Chiliens réclame de profondes réformes du modèle socio-économique ultra-libéral hérité de la période de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990) et peu remis en cause depuis le retour de la démocratie. Le bilan humain, lui, est lourd : au moins 18 morts depuis le 18 octobre.

Mais les députés ont lourdement amendé le texte original, ajoutant notamment un article empêchant une future légalisation du mariage homosexuel, actuellement non reconnu au Panama, et accordant des pouvoirs beaucoup plus larges au Parlement. Ces amendements ont déclenché la colère de nombreuses organisations sociales, ainsi que du mouvement LGBT et de nombreux étudiants, qui s'opposent depuis plusieurs jours aux forces de l'ordre.

Dans ce petit pays coincé entre le Costa Rica et la Colombie, tout est parti d'un projet de réforme constitutionnelle, adopté lundi par le Parlement. A l'origine, cette réforme faisait l'objet d'un large consensus entre forces politiques et visait à renforcer les institutions et à lutter contre la corruption.

Evo Morales, le premier chef de l'Etat indigène et de gauche du pays, a été réélu le 20 octobre. Et ce avec plus de 10 points d'avance sur le candidat libéral Carlos Mesa, lui permettant de s'imposer au premier tour lors d'un scrutin controversé qui a suscité des doutes de la communauté internationale. Problème : l'opposition, qui dénonce "une fraude électorale", réclame une annulation de l'élection. Pour faire pression sur le pouvoir, elle a décrété une grève générale débutée cette semaine et qui paralyse au moins deux villes, Potosi et Santa Cruz, capitale économique et bastion de l'opposition.

En face, le président Morales a exhorté ses troupes à se mobiliser : mineurs, ouvriers et paysans, organisés en de puissants syndicats acquis à sa cause, déferlent depuis lundi sur La Paz, où ils s'invectivent régulièrement avec des opposants. Plus de 40 blessés ont été recensés, dont cinq par balles, à Santa Cruz (est), capitale économique du pays, La Paz et Cochabamba (centre).