Chili : quinze personnes ont été tuées depuis le début des violences

MANIFESTATIONS - Mardi 22 octobre, le gouvernement chilien a dressé un nouveau bilan des violences qui ont éclaté ces derniers jours : quinze personnes ont été tuées.

"Nous avons un total de 15 morts dans le pays, dont 11 dans la région de Santiago, survenus lors d'incendies et de pillages principalement de centres commerciaux", a annoncé mardi 22 octobre à la presse le sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur Rodrigo Ubilla. Parmi les personnes tuées hors de la capitale, trois l'ont été par balle, a-t-il ajouté. 239 civils ont été blessés, ainsi qu'une cinquantaine de policiers et militaires, et 2643 personnes arrêtées. Dans la soirée du 21 octobre, l'Institut national des droits humains (INDH), un organisme public indépendant, a indiqué que parmi les blessés, 84 l'avaient été par armes à feu.