Chili : un million de manifestants, mobilisation historique à Santiago

SOCIAL - Une semaine après le début de la contestation déclenchée par une hausse du prix du ticket de métro, la rue ne cède pas au Chili et la liste des revendications ne cesse de s'allonger.

Les manifestations dans la capitale se sont néanmoins déroulées globalement dans une ambiance festive. Une atmosphère qui contrastait avec les violentes émeutes qui ont éclaté il y a une semaine, avec des saccages et des pillages de dizaines de stations de métro, de stations-service et de supermarchés.

Une semaine après le début de la contestation, déclenchée par une hausse du prix du ticket de métro, la démonstration de force de ce samedi montre que la rue ne cède pas au Chili. Et la liste des revendications ne cesse de s'allonger : retraites décentes, santé et éducation abordables, baisse des prix des médicaments... mais aussi démission du président conservateur Sebastian Pinera, ainsi qu’une nouvelle Constitution pour remplacer celle héritée de la période de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990).

En décidant de déclarer l'état d'urgence dès les premières violences le 18 octobre, avec à la clé des milliers de militaires dans les rues, le président chilien s'est attiré les foudres des protestataires, dans un pays encore très marqué par une dictature qui a fait 3.200 morts et disparus. Dans une tentative d'apaisement, le chef de l'Etat a annoncé jeudi la possibilité d'une levée prochaine des mesures d'exception et a promis, sur twitter, d'avoir "entendu le message". Sebastian Pinera s'accroche à son "agenda social", avec l'annonce mardi d'une batterie de mesures dont une hausse du minimum vieillesse, davantage d'impôts pour les plus riches et, notamment, le gel de l'augmentation du prix de l'électricité.