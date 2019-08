Chine-États-Unis : la guerre commerciale repartie ?

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine bat son plein. Donald Trump a encore une fois surpris tout le monde. Le président américain veut imposer des droits de douane supplémentaires de 10% sur les 300 milliards de dollars restants de biens et de produits chinois. Quelles ont été les conséquences immédiates de cette annonce ? Quel impact pour le reste du monde ?



Ce vendredi 2 août 2019, Fanny Weil, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.