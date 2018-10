La disparition du patron d'Interpol liée à la lutte anticorruption chinoise ?

Selon le quotidien South China Morning Post, Meng Hongwei pourrait être au cœur d'une enquête en Chine. C'est pour cette raison qu'il aurait été "emmené" par les autorités dès son arrivée sur le sol chinois. Des interrogations se font jour à présent sur la nature de cette mise au secret, d'autant que le gouvernement chinois ne répond à aucune sollicitation sur le sujet. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le président Xi Jinping a lancé une vaste campagne anticorruption. D'après les chiffres officiels, plus d'un million et demi de personnalités médiatiques et politiques - y compris des opposants au régime - ont déjà été questionnées et poursuivies dans ce contexte. Meng Hongwei pourrait-il lui aussi être concerné ?





Problème : la Commission nationale de supervision (CNS), le nouvel organe chargé de cette chasse aux corrompus, doit prévenir les proches des personnes arrêtées dans un délai de 24 heures. Or, l'épouse du patron d'Interpol n'a toujours reçu aucune nouvelle.