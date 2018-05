Chine : la vitre du cockpit explose en plein vol, un Airbus A319 se pose en urgence

"Tout volait dans la cabine de pilotage, a également précisé le pilote alors qu’aucun blessé n’est à déplorer parmi les passagers. Beaucoup d'équipements fonctionnaient mal et le bruit était si fort qu'on n'entendait plus la radio. L'avion vibrait fortement et il était impossible de lire les instruments et d'agir." Il a pourtant réussi à garder son sang-froid pour parvenir à poser sans heurt son appareil après une vingtaine de minutes de descente.