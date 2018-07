Chine : le dissident Qin Youngmin condamné à 13 ans de prison pour "subversion"

Sa condamnation survient au lendemain du départ pour l'Allemagne de Liu Xia, la veuve du dissident Liu Xiaobo, qui était placée de facto en résidence surveillée depuis que ce dernier a obtenu le prix Nobel de la paix en 2010. "Il est affligeant de voir qu'un vétéran de la dissidence qui n'a fait qu'exercer sa liberté d'expression est aussi lourdement condamné au lendemain de l'espoir suscité par la libération de Liu Xia", a déclaré Patrick Poon, d'Amnesty international.





L'Union européenne (UE) a également critiqué le régime chinois à la suite du "dialogue euro-chinois sur les droits de l'homme" qui s'est déroulé lundi et mardi à Pékin. Dans un communiqué, l'UE dénonce "la détérioration des droits civils et politiques en Chine, qui s'accompagne de la détention et de la condamnation d'un nombre important de défenseurs chinois des droits de l'homme".