Chine : pour sauver son fils atteint d'une maladie rare, il met sur pied un labo à domicile

L'histoire de Xu Wei et de son fils a ému les médias et les internautes chinois. Et pour cause : l'homme qui n'a rien d'un chimiste, avec tout juste son bac en poche, a installé un laboratoire pharmaceutique à domicile pour fournir à son bébé un traitement introuvable en Chine à partir de documentation trouvée en anglais sur internet. Alors qu'il avait près d'un an, les médecins ont diagnostiqué chez ce dernier, prénommé Haoyang aujourd'hui âgé de deux ans, le syndrome de Menkes, une maladie rare qui tue habituellement ses victimes avant trois ans.

"Je n'avais pas vraiment le temps de réfléchir pour savoir s'il fallait le faire ou pas. Il fallait le faire", raconte le trentenaire depuis son labo situé chez ses parents, où il s'est installé, dans une tour d'habitation de Kunming, grande ville du sud-ouest de la Chine. "Même s'il ne peut ni bouger ni parler, il a un cœur et ressent des émotions", commente-t-il. "Je ne veux pas qu'il attende désespérément la mort. Même si on échoue, je veux que mon fils garde espoir".

Xu Wei, qui dirigeait jusque-là une start-up, s'est donc improvisé pharmacien en investissant ses économies dans de coûteuses machines de laboratoire. "Il y en a probablement pour 300 à 400.000 yuans (40.000 à 54.000 euros), je ne sais plus très bien", témoigne-t-il. Un mois et demi plus tard, il est parvenu à produire son premier flacon, après avoir compilé sur internet plus d'une dizaine de documents, en anglais pour l'essentiel, qu'il a traduits à l'aide d'un logiciel en chinois, seule langue qu'il connait. "J'avais peur d'un accident, j'ai donc procédé à des expériences avec des lapins et puis je me suis injecté le traitement à moi-même", explique-t-il encore.

Une fois rassuré, il a injecté ses premières doses à l'enfant, avant d'augmenter progressivement le dosage. Haoyang reçoit désormais une piqûre quotidienne, qui offre à son organisme le cuivre manquant.