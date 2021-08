Afghanistan : ces pays déjà prêts à discuter avec les talibans

Au-delà de cette question, les deux hommes discuteront demain "des détails pour le long terme", a précisé l'émissaire. Une position qui s'inscrit dans la stratégie de Moscou qui cherche, depuis plusieurs années, à renforcer ses contacts avec les talibans. Sera donc notamment évoquée la question de la reconnaissance ou non par Moscou du nouveau pouvoir afghan. Car s'il a pris le pouvoir avec une vitesse telle qu'elle a même "surpris" la Russie, Zamir Kaboulov reconnaît que - "aussi étonnant que ce soit" - "la situation est calme actuellement" à Kaboul. Désormais, cela va donc "dépendre des agissements" des insurgés, a prévenu le diplomate russe. Le Kremlin ne ferme donc la porte à aucune éventualité. Pour lui, il faudra d'abord "regarder attentivement à quel point leur approche de la gouvernance du pays sera responsable" avant d'en tirer "les conclusions nécessaires".

Mais l'ambassadeur de Russie à Kaboul a déjà donné le la des discussions à venir. À la chaîne de télévision russe Rossia 24, il a estimé que les talibans avaient réinstauré l'"ordre public" dans la capitale afghane. Pour lui, la priorité est désormais que l'Afghanistan soit "civilisé, libre du terrorisme et des drogues" et que le pays "entretienne de bonnes relations avec tous les pays du monde". Car c'est là la plus grande crainte de Moscou. Une inquiétude qui a, dès le 8 août, motivé le ministère des Affaires étrangères russe à inviter une délégation du bureau qatari des talibans. Selon Le Monde, le cheikh Shahabuddin Delawar avait assuré en guise d'introduction vouloir faire "tout ce que nous pourrons pour que l'Etat islamique ne s'installe jamais en Afghanistan" ainsi que " lutter contre les trafics de drogue et la contrebande". Une façon de rassurer le Kremlin sur la porosité des frontières. "Les talibans nous ont déjà promis tout cela, et nous espérons qu'ils vont remplir leurs promesses", a donc rappelé ce lundi l'ambassadeur russe.