Chine : un nouveau poumon vert ?

Souvent pointée du doigt par la communauté internationale, la Chine mise depuis plusieurs années sur la transition écologique. Ces cinq dernières années, 33 millions d'hectares ont été plantés. Le pays se construit une gigantesque ceinture verte, la plus grande forêt artificielle au monde. Les mesures pour y arriver sont radicales. Toutes les usines jugées polluantes dans certaines zones sont fermées ou délocalisées.



