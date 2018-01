Chine : un pâtissier français accusé d'avoir utilisé des farines périmées libéré après 9 mois de détention

Farine Bakery avait reconnu en mars dernier, dans un communiqué en mandarin, avoir "de toute évidence commis une erreur", expliquant s'être référé aux "dates limites de consommation optimale" mais "sans réaliser que les normes chinoises étaient plus strictes" en terme d'expiration des produits. Les "dates d'expiration" des farines incriminées allaient de juillet 2016 au 5 mars 2017, rapporte le Shanghai Daily, citant le Bureau de supervision du marché du quartier de Minhang, responsable du contrôle initial. Au final, Laurent Fortin aura passé neuf mois derrière les barreaux mais il reste visé par les poursuites judiciaires toujours en cours. Il ne peut quitter le territoire chinois, indique une source diplomatique à l'AFP.





Durant son incarcération, la famille de Laurent Fortin avait dénoncé les conditions de détention du pâtissier, expliquant que ce dernier risquait "entre un an et quinze ans de détention" et assurait que celui-ci s'était plaint des conditions d'hygiène dans l'entreprise mais que sa direction ne l'avait pas écouté. Elle avait lancé à l'attention du Quai d'Orsay et de l'Elysée une pétition réclamant des efforts diplomatiques pour obtenir sa libération. Le ministère français des Affaires étrangères avait assuré "suivre avec la plus grande attention la situation".