Chine : une course d'ultrafond dans des conditions extrêmes vire au drame, 20 morts

Sur 172 participants, seuls 151 ont franchi la ligne d'arrivée. Une course de 100 km organisée samedi dans le nord-ouest de la Chine a viré au drame. Vingt coureurs ont perdu la vie sous l'effet soudain de violentes conditions climatiques, et une personne a été portée disparue. "Vers midi, le tronçon à haute altitude de la course entre 20 et 31 kilomètres a été soudainement affecté par des conditions météorologiques désastreuses. En peu de temps, des grêlons et une pluie glaciale sont tombés soudainement dans cette zone, et il y avait des vents violents. La température a fortement chuté", a raconté Zhang Xuchen, le maire de Baiyin (province de Gansu) près de laquelle se déroulait la course.