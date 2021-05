Chine : une course d'ultrafond dans des conditions extrêmes vire au drame, 21 morts Une course d'ultrafond au nord-ouest de la Chine a viré au drame, samedi 22 mai 2021. − STR / AFP

FUNESTE - Une course d'ultrafond organisée dans la montagne, au nord-ouest de la Chine, a fait 21 victimes samedi, dont deux figures nationales du marathon. Les conditions météo extrêmes sont en cause.

Sur 172 participants, seuls 151 ont franchi la ligne d'arrivée. Une course de 100 km organisée samedi dans le nord-ouest de la Chine a viré au drame. Vingt-et-un coureurs ont perdu la vie sous l'effet soudain de violentes conditions climatiques. "Vers midi, le tronçon à haute altitude de la course entre 20 et 31 kilomètres a été soudainement affecté par des conditions météorologiques désastreuses. En peu de temps, des grêlons et une pluie glaciale sont tombés soudainement dans cette zone, et il y avait des vents violents. La température a fortement chuté", a raconté Zhang Xuchen, le maire de Baiyin (province de Gansu) près de laquelle se déroulait la course.

700 sauveteurs mobilisés

Peu de temps après avoir reçu des appels à l'aide de la part de certains participants, les organisateurs du marathon ont dépêché une équipe de secours qui a réussi à sauver 18 participants, selon l'édile. Vers 14h, les conditions climatiques ont empiré et la course a été annulée, tandis que les autorités locales envoyaient davantage de secours sur place, a-t-il poursuivi. Au total, plus de 700 sauveteurs ont été mobilisés pour rechercher les disparus. Des images des médias locaux montraient des secouristes en treillis munis de lampes frontales en train d'escalader le terrain rocheux de la Forêt de pierre du Fleuve jaune, la nuit. Des coureurs de l'ultrafond étaient filmés enveloppés de couverture de secours.

Deux figures nationales du marathon parmi les victimes

Parmi les victimes de cette course se trouvent deux figures nationales du marathon, Liang Jing et Huang Guanjun, a précisé la presse locale, en s'appuyant sur les témoignages de l'entraîneur du premier, Wei Pulong, et d'un ami du second, qui a dit avoir confirmation de la mort de Huang par les organisateurs de l'épreuve. Liang avait remporté plusieurs multi-marathons en Chine ces dernières années. Huang, qui était sourd-muet, avait remporté le marathon masculin pour les malentendants aux Jeux paralympiques nationaux de 2019 à Tianjin.

Une enquête ouverte

Tous les autres concurrents sont sains et sauf, puisque "à 3h du matin dimanche, 151 participants (étaient) en sécurité", selon l'agence officielle Chine nouvelle. Huit participants sont soignés à l'hôpital pour des blessures légères, a précisé de son côté le maire de Baiyin. Chine nouvelle avait auparavant indiqué que certains concurrents souffraient d'hypothermie. Le maire a indiqué que les autorités provinciales enquêteraient pour savoir par quoi avait pu être causé cet "incident de sécurité publique", en dehors "des changements brusques de temps dans une région locale".

