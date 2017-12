Chine : une Française et son mari introuvables depuis un hommage à Liu Xiaobo le 15 décembre

Le couple, domicilié à Lyon (Rhône), s'était rendu sur place pour participer à la Biennale d'urbanisme et d'architecture Shenzhen-Hong Kong. Le quotidien hongkongais Ming Pao rapporte que l'un de ses journalistes présents à l'exposition avait vu l'artiste et sa femme pousser des cris alors qu'ils étaient emmenés par des policiers en civil le 15 décembre au soir. Toujours selon celui-ci, les forces de l’ordre auraient alors donné l'ordre aux badauds de ne pas filmer la scène et d'effacer leurs images.





Signe d’une certaine confusion, un autre journal de la région, le South China Morning Post, a quant à lui indiqué que l'un de ses reporters avait reçu environ une heure plus tard un bref message de l'artiste assurant que tout allait bien, mais le journal a dit n'avoir pas pu vérifier si le message émanait bien de Hu Jiamin. La police de Shenzhen assure, elle, n'avoir aucune information sur le couple, de même que le ministère chinois des Affaires étrangères.