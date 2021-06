Chine : une quinzaine d'éléphants échappés d'une réserve sèment la pagaille

Ces scènes, inédites dans le pays, révèlent l'épopée des pachydermes - parmi lesquels trois éléphanteaux - qui se sont échappés de leur réserve de Xishuangbanna, pourtant surveillée, et située dans le Yunnan. Depuis cette région, frontalière du Laos et de la Birmanie, les imposants animaux ont déjà parcouru quelque 500 km à travers le sud-est de la Chine.

Les zoologues ne comprennent pas ce qui a pu amener le troupeau à quitter sa réserve sur une distance aussi longue. "C'est la première fois, dans l'histoire, qu'une telle situation se produit. On n'avait jamais vu cela. Tout le monde se demande quelles en sont les raisons. Il va nous falloir observer et étudier ce qu'il s'est passé", explique, dans la vidéo en tête de cet article, Shen Qingzhong, de l'institut d'écologie de la réserve naturelle du Xishuangbanna.

Depuis, les animaux se seraient arrêtés dans le Yunnan, où une femelle du groupe aurait donné naissance. Cinq mois plus tard, les éléphants seraient finalement repartis vers le nord, détaille The Guardian .

Les autorités, elles, surveillent la quinzaine d'animaux à l'aide de drones et de caméras thermiques. Objectif : éviter tout risque pour la population et limiter les dégâts. Elles tentent aussi d'attirer les énormes animaux avec de la nourriture et de bloquer des routes à l'aide de camions. Le Guardian précise même que 360 personnes et 76 véhicules sont mobilisés. La télévision publique, elle aussi, suit le troupeau avec attention.

À Kunming, une ville du Yunnan de quelque 8,5 millions d'habitants, selon le New York Times, l'inquiétude était vive, mardi 1er juin au soir. Et pour cause : les mammifères se trouvaient alors à moins de 3 km de la ville.

Aucune chance, toutefois, que les intrus soient abattus : les éléphants sauvages sont protégés en Chine. Une stratégie qui a permis de faire passer leur population de 200 têtes dans les années 1980, à 300 aujourd'hui. Mais ces dernières années, les pachydermes tendent à se rapprocher de villages, alors que les plantes qu'ils mangent habituellement sont remplacées par des espèces non comestibles. L'épopée des évadés du Yunnan est là pour en attester.