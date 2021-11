Chine : Xi Jinping accroit encore sa mainmise sur le parti… et le pays

L'avènement d'un homme. L'actuel président de la Chine, Xi Jinping, a été plébiscité jeudi lors d'une réunion des grands membres du Parti communiste chinois (PCC). Dans le plus grand secret, 350 membres du Comité central du PCC, ont approuvé à l'unanimité une résolution sur "les grandes réussites" du mouvement fondé en 1921. Le parti, qui gouverne le pays d'une main de fer depuis 72 ans, a décrit "l'épopée la plus magnifique de l'histoire de la nation chinoise sur des millénaires".

Xi Jinping a profité de l'occasion pour se présenter en héritier incontestable du régime. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, "le socialisme à la chinoise est entré dans une nouvelle ère", peut-on ainsi lire dans le communiqué de l'agence de presse officielle, Chine nouvelle. La "pensée" de l'homme fort de Pékin "est la quintessence de la culture et de l'âme chinoises", poursuit le texte, qui appelle "le Parti, l'armée et le peuple tout entiers à s'unir plus étroitement autour du Comité central dont Xi Jinping forme le cœur".

Durant son siècle d'existence, le PCC n'avait jusqu'à présent adopté que deux résolutions sur son histoire. À chaque fois, la parution d'un tel texte est survenue avant l'ouverture d'une nouvelle page politique. Le premier, paru en 1945, avait renforcé l'autorité de Mao Tsé-toung, quatre ans avant l'arrivée au pouvoir des communistes. En 1981, une autre résolution avait donné les coudées franches à Deng Xiaoping pour tourner la page du maoïsme, en reconnaissant notamment les "erreurs" du "grand timonier". Avec ce nouveau coup de force, l'actuel chef d'État chinois s'inscrit dans les pas de ses deux prédécesseurs... et commence à écrire une nouvelle page à son nom. D'ailleurs, et ce n'est sans doute pas anodin, Mao est nommé à sept reprises dans le communiqué officiel, Deng Xiaoping cinq et Xi... 17 fois.