Christophe Lemaire, superstar des jockeys au Japon

Christophe Lemaire est le meilleur jockey du Japon. Les propriétaires d'écuries lui confient leurs plus performants chevaux car, avec lui, ils sont assurés de gagner gros dans les courses hippiques. En 2017, il leur a permis d'encaisser près de 40 millions d'euros. À 39 ans, il est déjà assuré de finir cette saison en tête de classement des jockeys pour la deuxième année consécutive.



