Berlin, 1989-2019 : Ralf Milke, l'homme de pierres

Il était le symbole honteux d’un pays. Ses restes sont devenus des traces de l’Histoire. Dès les premiers coups de pioche assénés à l'édifice, les témoins de la chute du mur de Berlin en ont récupéré de nombreux fragments. Des bouts de béton aujourd’hui disséminés à travers l’Europe, et même au-delà. Mais trente ans après, comment ceux qui en possèdent peuvent-ils être certains que ces restes de la Guerre froide, qui trônent désormais fièrement sur les étagères, viennent bel et bien de la barrière qui a divisé la capitale allemande ?

Avec quelque 45.000 de ces segments en circulation d'après les estimations , la question s'est déjà maintes fois posée. D’autant plus à l’heure où certains sont vendus à des sommes astronomiques. Sur le site Berlin Wall , qui promet par exemple à l’acheteur de "posséder un morceau de l’Histoire", le prix pour un morceau de "taille moyenne", d’une dizaine de centimètres de long, débute à 250 euros. Pour les plus gros volumes, d’une vingtaine de centimètres, la somme peut s'envoler à 21.000 dollars (18.900 euros).

Chercheur à l’institut de pétrologie de l'Université libre de Berlin, il n’avait à l’époque pas encore mis au point sa méthode de vérification. Cet expert en minéralogie et en pétrologie décide cependant de relever le défi. Après avoir trouvé des morceaux auprès de ses collègues, "dont la provenance est 100% vérifiable", il teste ses moyens d’analyse. Scie à pierre, microscope et machine à rayons X, un diffractomètre, l'expert se met au travail.

Si sa technique demande matériel et expertise, Ralf Milke nous assure qu’une arnaque est facilement détectable à l’œil nu. Et nous livre quelques "astuces" pour ne pas se faire avoir. D’abord, le béton doit être "assez clair, légèrement jaunâtre". Une pièce gris foncé, ou légèrement bleutée ? Vous pouvez la reposer sans hésiter. Il faut ensuite regarder la coupe : le Mur a passé près de trente ans sous la pluie et le vent, l’extérieur doit donc être un peu plus sombre sur les cinq premiers millimètres, en raison de l’usure. Sur la base de ses expériences, le chercheur conseille enfin des préférer les bouts fixés dans du plexiglas. "Ils coûtent environ 15 euros, et sont généralement authentiques." Pour tous les autres gadgets, ce n’est généralement "même pas du béton allemand", s'exclame le chercheur. "Vous pouvez l'effriter entre vos doigts !"