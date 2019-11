Berlin, histoire(s) d’un Mur : découvrez notre dossier interactif

Peggy Spitzner avait 7 ans en 1989 quand elle fut l’une des dernières à franchir la frontière de béton, cachée avec son père dans le coffre de la voiture d’un soldat américain. Laurent et ses amis étaient, eux, étudiants à Nanterre quand ils se sont lancés dans un périple entre RFA et RDA pour voir de leurs propres yeux le Mur tomber, au milieu de la foule en liesse. Trois décennies plus tard, tous nous livrent leurs souvenirs.