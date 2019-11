Berlin, 1989-2019 : Jean-Paul Sfez, ce Français qui a voulu casser le mur

À Berlin-Ouest avec sa fiancée en cette fin d’année 1989, Jean-Paul Sfez est saisi d’une idée folle : s'en prendre au Mur et en ramener un bout en guise de souvenir. Détail important : la scène se déroule le 7 novembre, soit deux jours avant la chute de l'édifice.

Son récit, publié en 2009 sous le titre Qui a cassé le mur de Berlin ?, revient sur cette histoire qui précède l'Histoire. A l'époque, l’Avignonnais est réalisateur de documentaires et décide de se rendre en Allemagne, sans se douter de ce qui l'attend. "On a voulu laisser une trace comme tant d'autres sur le Mur, à l'aide d'une bombe de peinture", avait-il raconté au Dauphiné. Sa compagne lui demande alors s'il ne pourrait pas en récupérer un fragment. Heureux hasard, le couple passe devant un chantier et met la main sur une masse et un burin. Près de la porte de Brandebourg, Jean-Paul Sfez s'attaque à la muraille de béton.