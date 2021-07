Chypre traumatisé par le pire incendie du pays depuis 1974, le poumon vert de l'île ravagé

Attisés par des vents violents, 55km² de forêt ainsi que des dizaines de villages sont partis en fumée en moins de 24 heures. Les habitants de la région, encore sous le choc, témoignent dans le reportage de TF1 en tête d'article : "On a été élevé ici... Nos récoltes, notre église, nos montagnes... On a perdu tout ce qu'on avait", raconte une femme en larmes. "J'ai vu le feu approcher le sommet de la colline", raconte une autre dame, émue. "Nous avons pris la voiture de mon fils pour fuir tout en prévenant les autorités. Mais les hélicoptères, les avions et les pompiers sont arrivés trop tard."

Le poumon vert de l'île méditerranéenne s'est embrasé emportant tout sur son passage. Pris au piège par les flammes, quatre travailleurs égyptiens ont trouvé la mort ce dimanche, à 25 km de Limassol, dans le sud du pays, où l'incendie a débuté un jour plus tôt. Les hommes avaient quitté leur voiture pour tenter de fuir à pied, mais ont été rattrapés par les flammes 600 mètres plus loin sur les hauteurs. Leur véhicule a été retrouvé carbonisé dans un ravin par les autorités locales.

Face à l'ampleur du drame, l'île a fait appel à l'aide internationale. L'Angleterre, l'Espagne, la Grèce et Israël ont aussitôt envoyé plusieurs Canadairs afin d'assister les pompiers chypriotes. Selon une porte-parole du gouvernement, Niovi Parisinou, ce soutien a contribué à éteindre le feu dans sa quasi-totalité. Mais, "il faudra poursuivre les efforts pour que l'extinction des dernières flammes soit complète", a-t-elle terminé. "Après les largages d'eau réussis des avions grecs et israéliens et la réduction des foyers (d'incendie), les services des incendies et des forêts ont inspecté les zones touchées et les considèrent désormais sûres".