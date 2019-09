Cigarette électronique : les liquides aromatisés interdits à New York

CIGARETTE ELECTRONIQUE - L'Etat de New York a interdit mardi 17 septembre la vente de cigarettes électroniques aromatisées, accusant ces produits d'inciterdes jeunes au vapotage. Il devient le second Etat américain à prendre cette mesure, après le Michigan.

L'Etat de New York a interdit mardi 17 septembre la commercialisation des cigarettes électroniques aromatisées. La cause ? Celles-ci inciteraient les plus jeunes, notamment les mineurs, à vapoter. Il devient ainsi le second Etat américain à interdire leur vente, après l'Etat du Michigan. La décision a été prise lors d'un vote du conseil de santé publique et de planification sanitaire de l'Etat de New York, convoqué à la demande du gouverneur Andrew Cuomo, qui avait réclamé ce dimanche des mesures d'urgence.