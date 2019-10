Cinq choses à savoir sur le nouvel empereur du Japon Naruhito L'empereur Naruhito du Japon − Thomas SAMSON / AFP

DYNASTIE - Ce mardi, le nouvel empereur du Japon Naruhito sera intronisé devant 2500 invités japonais et étrangers. Personnalité, études, famille : voici cinq choses à savoir sur le 126e à accéder au trône.

Fils aîné de l'empereur Akihito, Naruhito a succédé à son père le 1er mai dernier, au lendemain de son abdication. Une première dans cette dynastie depuis deux siècles. A 59 ans, il est donc devenu le 126e empereur du Japon. S'il est donc sur le trône depuis plusieurs mois, le processus de succession est long, et l'un des moments les plus solennels se jouera ces 22 et 23 octobre. Naruhito se présentera devant les divinités et représentants internationaux pour la proclamation de sa montée sur le trône du Chrysanthème. A cette occasion, LCI vous propose de découvrir un peu mieux ce nouvel empereur.

• Il est le premier à avoir vécu auprès de ses parents Né en 1960, Naruhito fut le premier prince de la dynastie à vivre au palais auprès de ses parents. Auparavant, les enfants des empereurs étaient séparés tôt de leurs parents pour être éduqués par des gouvernantes et des précepteurs. • Il a vécu au Royaume-Uni De 1983 à 1985, l'empereur a étudié à l’université d’Oxford au Royaume-Uni, après avoir obtenu un diplôme en histoire du Japon. Il a ainsi pu se libérer un temps de certaines des rigidités de la vie impériale en son pays, se mêlant aux autres étudiants ainsi qu’à la famille royale britannique. Il a parlé de cette période de sa vie dans un livre intitulé The Thames And I : A Memoir Of Two Years At Oxford (La Tamise et moi, souvenir de deux ans à Oxford en français). • Il aime le jogging L'empereur est sportif, et il s'adonne souvent à la course à pied, notamment dans les rues de Tokyo, autour du palais impérial, accompagné de ses gardes du corps.

Une vie impériale trop lourde pour son épouse

• Il n'a pas d'héritier Naruhito et son épouse Masako ont un seul enfant, la princesse Aiko, 17 ans. Mais la loi impériale ne l'autorise pas à devenir impératrice, puisqu'elle ne tient compte que du lignage masculin. • Il a critiqué les obligations impériales Naruhito s'est marié en 1993 avec Masako Owada, une polyglotte qui a renoncé à une carrière diplomatique prometteuse pour entrer dans la famille impériale. Mais elle a eu beaucoup de mal à se plier aux rigidités du système impérial. Elle a notamment subi une pression énorme pour avoir un fils, et son stress a empiré en 2001 lorsqu'elle a accouché d'une fille. En 2004, Naruhito, qui avait promis de "la protéger à n’importe quel prix", a accusé le protocole d’étouffer la personnalité de son épouse, provoquant une vive émotion à la cour. "Ces dix dernières années, la princesse Masako s'est employée à s'adapter à la vie de la famille impériale. J'en ai été témoin, cette entreprise l'a totalement épuisée", avait-il déclaré avant de lâcher devant des journalistes nippons et étrangers : "Il faut dire aussi que son ancienne carrière et sa personnalité qui en découlait ont été en quelque sorte niées". La même année, le Palais révélait que Masako était sous traitement pour une maladie qualifiée de "trouble de l'adaptation" quasiment depuis son mariage. Réprimandé par les siens, Naruhito avait fait machine arrière, s'excusant pour ses propos. Mais il n'a eu de cesse depuis d'exprimer sa compassion à l'égard de son épouse et a appelé à "de nouvelles obligations impériales" adaptées à l'évolution de la société.

