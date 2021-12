Pass sanitaire : les règlements parfois déroutants de nos voisins européens

Certificats de vaccination, résultats de tests négatifs, pass exigibles ou non, port du masque obligatoire ici, mais non là... Les mesures s'amoncellent et se contredisent parfois, créant chez nos voisins européens (aussi) un fouillis règlementaire dont émergent parfois des cas de figure déroutants. Petit tour d'horizon des plus insolites.

Chez nos voisins anglais, le pass anti-Covid est obligatoire pour l'accès aux boîtes de nuit ou aux pubs "avec espace de danse". Mais la mesure ne s'applique qu'à partir de 1h du matin : on peut donc s'y rendre sans problème avant l'heure fatidique... et y rester après, sans risquer réellement d'être contrôlé par les videurs à même le dance-floor.

Se rendre à la pompe à essence en Lituanie nécessite un pass sanitaire. Les personnes qui n'en détiennent pas peuvent cependant toujours faire le plein, si la station-service permet de payer par carte à l'extérieur. Sans certificat, on ne peut pas non plus accéder à un centre commercial lituanien, à un gymnase ni à un spa. Au restaurant, c'est plus subtil, mais pour un même résultat : on ne peut pas y entrer sans certificat, mais on peut emporter des plats ou même utiliser des sièges à l'extérieur. Peu de chance toutefois que ce dernier point de règlement soit exploité : il a fait jusqu'à -10° ces derniers jours à Vilnius.