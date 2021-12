Vaccination des enfants contre le Covid-19 : l'Italie a franchi le pas

Selon la recommandation de la Haute autorité de santé européenne (AEM), les jeunes enfants doivent recevoir un tiers de la dose administrée aux plus de douze ans, à raison de deux injections effectuées à trois semaines d’intervalle. Après l’administration du vaccin, les petits Italiens ne reçoivent pas de pass sanitaire, mais une attestation de courage. "On est très fiers, parce qu’on est en train de le protéger et puis on se protège nous, et aussi ses grands-parents. Tous ceux qu’on espère voir pour les fêtes", témoigne Gianni, le père du jeune garçon qui vient de se faire vacciner, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.