Belgique : des Néerlandais "confinés" viennent profiter des cafés et restaurants

Car contrairement aux Pays-Bas, où les cafés, restaurants et magasins non essentiels sont fermés, ceux-ci restent ouverts en Allemagne et en Belgique. Les cafés et restaurants sont simplement soumis à un couvre-feu fixé à 23h. Et depuis la marche arrière du gouvernement belge mercredi, il est également possible de se rendre dans les salles de spectacle et de cinéma.