Clandestins mexicains : Trump décide de frapper fort

"Des tarifs douaniers de 5 % sur tous les biens en provenance du Mexique". C'est l'annonce choc faite par Donald Trump ce jeudi 30 mai, afin de lutter contre l'immigration clandestine mexicaine. Le président américain a par ailleurs précisé que tarifs allaient "progressivement augmenter tant que le problème de l'immigration clandestine n'est pas résolu". Les droits de douane pourraient passer à 10% au 1er juillet et grimper de 5 points de pourcentage chaque mois jusqu'à la limite de 25% en octobre si le Mexique "n'arrête pas considérablement le flux d'étrangers illégaux passant par son territoire", a-t-il précisé dans un communiqué publié par la Maison Blanche.





La décision a été qualifiée immédiatement de "désastreuse" par le Mexique qui plaide pour un dialogue avec les Etats-Unis sur la question de la migration clandestine et qui veut éviter toute "confrontation". Plus tôt, Donald Trump avait affirmé qu'il "n'ordonnerait pas la fermeture de la frontière" entre les Etats-Unis et le Mexique, une mesure très critiquée depuis plusieurs mois. Mais la mise en place de ces tarifs douaniers était aussi mal vue au sein de son administration, qui craint pour le futur nouvel accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (AEUMC), lancé paradoxalement le même jour par le gouvernement américain.