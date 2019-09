Dévastées par Dorian, les Bahamas désormais sous la menace de la tempête tropicale Humberto

ALERTE - Deux semaines après avoir été ravagé par l'ouragan Dorian, l'archipel des Bahamas était sous la menace, samedi, d'une nouvelle tempête tropicale baptisée Humberto. Ce dernier devrait ensuite se diriger vers les côtes de Floride.

Nouvel avis de tempête sur l'archipel des Bahamas. Alors que le territoire, frappé il y a deux semaines par le gigantesque ouragan Dorian, compte encore ses disparus, une nouvelle tempête tropicale est attendue ce week-end.

Baptisée Humberto, cette tempête se trouvait samedi à l'est de l'île d'Abaco et se déplaçait lentement vers le nord-ouest. L'alerte a été émise pour tout le nord-ouest de l'archipel, dont l'île de New Providence où se situe la capitale Nassau, ainsi que les îles d'Abaco et de Grand Bahama, déjà violemment touchées par Dorian.