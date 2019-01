Climat : la sécheresse du siècle en Australie

L'Australie subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Au centre du pays, le thermomètre a affiché près de 50 degrés. À cause de la canicule et faute de nourriture, les éleveurs mettent en vente leurs bétails ou doivent parfois les abattre. Ils ont enregistré d'importantes pertes dues à la maigre récolte.



