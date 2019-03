Climat : les jeunes Français répondent en masse à l'appel à la grève mondiale de Greta Thunberg

New York, Hong Kong, Madrid, Turin, Lisbonne ou encore Stockholm : des manifestations ont eu lieu dans 123 pays ce vendredi. Un mouvement mondial inspiré par Greta Thunberg, en grève hebdomadaire d'école depuis plus de six mois, et relayé par des associations écologistes. 30000 à personnes à Bruxelles et 20000 manifestants à Berlin étaient réunis pour réclamer plus d'actions contre le changement climatique.