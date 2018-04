Climat, nucléaire iranien : ces trois sujets qui fâchent entre Macron et Trump

Il devrait dominer les débats. Emmanuel Macron va tenter à Washington de convaincre Donald Trump de ne pas "déchirer" l'accord sur le nucléaire iranien. Mais les deux hommes devront abord s’entendre sur le bilan de leur attaque coordonnée en Syrie en réponse à l’utilisation d’armes chimiques par Bachar al-Assad sur sa population. Le tout, sans attendre l’approbation de l’ONU, où le Russe Vladimir Poutine bloque continuellement les actions contre son allié.









Du côté de l'Elysée, on "espère" que la visite du président français à son homologue américain, de lundi à mercredi, "va permettre d'avancer dans le bon sens" sur ce dossier prioritaire. Et pour cause: l'ultimatum lancé en janvier par Donald

Trump aux signataires européens de l'accord (France, Royaume-Uni et Allemagne) expire le 12 mai.







À cette date, s'ils n'ont pas trouvé le moyen de durcir l'accord signé en 2015 par les grandes puissances avec l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme atomique, le président américain, qui le juge trop laxiste, menace de

rétablir les sanctions contre Téhéran et de se retirer du texte rapportent nos confrères de l'Agence France-Presse.