États-Unis : un youtubeur plongeur retrouve la voiture de deux adolescents disparus depuis 21 ans

Une affaire non élucidée bientôt résolue grâce à un youtubeur ? Le 3 avril 2000, deux jeunes de 17 et 18 ans disparaissent sans laisser de trace dans le Tennessee, à l'est des États-Unis. Pendant plusieurs décennies, les enquêteurs de la police sèchent et aucune piste concrète ne se dessine. Jusqu'en 2021.

Fin novembre dernier, Jeremy Sides, youtubeur américain réunissant plus de 100.000 abonnés, décide de s'intéresser à cette histoire. L'homme est bien connu dans le pays pour être spécialisé "dans la recherche d'objets et de personnes disparues", d'après son profil sur la plateforme de vidéos.