Colère en Espagne après la libération de "La Meute", ces cinq hommes accusés d'avoir violé une jeune fille à Pampelune

Le tribunal qui avait déjà scandalisé l'Espagne en avril dernier en écartant la qualification de viol pour les faits établis - les accusés s'étaient filmés prenant en tournante la jeune femme - a autorisé leur mise en liberté sous contrôle judiciaire moyennant une caution de 6.000 euros chacun.





"Il faut une réforme du système judiciaire et remplacer des juges hérités d'une autre époque", a déclaré à l'AFP Noelia Garcia, 41 ans. "Il n'est pas juste qu'on les remette en liberté quand ils sont condamnés à neuf de prison, et à quelques jours de la San Fermin, où ils pourraient même retourner", a ajouté Lucia Rodriguez, 60 ans, militante féministe depuis les années 70. Aratz Beranoaguirre, géologue à l'Université du Pays basque, s'est dit "abasourdi" par la décision des juges. "Nous avons reçu une éducation machiste et il y a des choses dont nous ne nous rendons pas compte, a-t-il estimé. Nous devons croire les femmes, les soutenir et être à leur côté en ce moment".