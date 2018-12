La petite fille "spoilée" par Trump croit-elle encore au père Noël ?

"Je me suis dit 'super!' J'étais choquée. Ce n'était pas vraiment stressant. Il a juste fallu que je pense à ce qui était vrai", a-t-elle déclaré au Post and Courier. Elle aurait même aimé aller plus loin et "demander au président s'il avait des enfants". "Je n'ai jamais entendu parler d'eux ou vu l'un d'entre eux donc je me pose la question", a-t-elle expliqué. Voilà qui ferait plaisir à Ivanka, Eric, Donald Jr, Tiffany et Barron.





Collman est en tout cas sûre d'une chose : le Père Noël est bien réel.