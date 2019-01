Colombie : la métamorphose de la ville de Medellin

Longtemps associée au trafic de drogues et au redoutable Pablo Escobar, la ville de Medellin a complètement changé. Elle attire de plus en plus de visiteurs, plus de 800 000 en 2018, et des investisseurs étrangers. Le tourisme y est même devenu une source de revenus importante. La métamorphose de la ville est due en partie à des entrepreneurs tricolores.



