Manifestations, répression sanglante, appel au calme... Que se passe-t-il en Colombie ?

La Colombie s'enfonce dans la crise. Depuis une semaine, ce pays peu habitué à la protestation sociale - et traumatisé par des décennies de guerre interne - est secoué par une vague de manifestations, violemment réprimées. En cause : une réforme fiscale élaborée par le président de droite Ivan Duque, désormais accusé de s'en prendre aux classes moyennes. Explications.

Durant plusieurs semaines, le gouvernement a élaboré un projet de réforme fiscale, espérant ainsi relancer la 4e économie d'Amérique du Sud. Comment ? Notamment en élargissant la TVA à de nouveaux produits, mais aussi en imposant les personnes gagnant l'équivalent de plus de 656 dollars par mois. Une pilule difficile à avaler, dans un pays où le salaire minimum n'est que de 248 dollars et dont le PIB a chuté de 6,8% en 2020, avec un chômage à 18,1% en février. Sans surprise, le texte a été rejeté par l'opposition, les syndicats, les universitaires et d'autres secteurs qui le jugent inopportun et défavorable à la classe moyenne. Même le parti au pouvoir et ses alliés ont émis des critiques.

Plus largement, le pays est à bout de souffle : il traverse une troisième vague de contaminations avec plus de 2,9 millions de cas dont plus de 75.000 décès. Côté économie, le taux de pauvreté grimpe à 42,5%.