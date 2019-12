Colombie : un ingénieur français en mission pour Thalès abattu par un tueur à gage

Selon l'ambassade, la victime est un ingénieur français de 45 ans "en mission" à Bogota pour Thalès, le célèbre groupe de transport et technologie militaire français. Une mission très probablement liée à la tenue du salon "Expodefensa" consacré à la défense et à la sécurité dans la capitale colombienne.

Thales a fait part de son "immense et profonde tristesse" et a précisé que le collègue avec lequel se trouvait la victime a été "immédiatement pris en charge par les autorités compétentes et la direction de Thales sur place". Le groupe précise également qu'une équipe "a été dépêchée sur place et est en contact permanent avec les autorités locales compétentes et le corps diplomatique" dans l'objectif d'éclaircir cette sombre affaire.