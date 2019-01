Colombie : 21 morts dans un attentat contre une école de police

Les autorités n'ont pas précisé si l'auteur de l'attaque était lié à l'un des groupes armés illégaux qui sévissent encore en Colombie. Le procureur a précisé que le véhicule utilisé avait passé un contrôle technique en juillet dernier dans l'Arauca, un département frontalier du Venezuela, où l'ELN - considérée comme la dernière guérilla du pays - est présente. Une piste à suivre puisque presque un an auparavant, le 29 janvier 2018, la police colombienne avait déjà été la cible d'une attaque à la voiture piégée à Barranquilla, sur la côte caraïbe (nord). Six policiers avaient été tués et 40 blessés et l'attaque avait été revendiquée par l'ELN, d'obédience marxiste-léniniste.





Avec environ 1.800 combattants, c'est le plus gros groupe armé depuis le désarmement et la transformation en parti politique des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes) à la suite de l'accord signé en 2016 avec le gouvernement. Bien que l'intensité du conflit ait diminué depuis, la Colombie reste affectée par la guerre civile entre guérillas, paramilitaires et forces de l'ordre, faisant plus de huit millions de victimes entre morts, disparus et déplacés.