Etats-Unis : un spécialiste du trail tue un puma à mains nues après avoir été attaqué

L’acte est quasi héroïque, mais il est bien réel. Un spécialiste américain du trail s’est fait attaquer par un puma dans les montagnes du Colorado. Pour s’en sortir, il a réussi à tuer l’animal. L'homme, qui n'a pas été identifié, a subi des blessures graves mais non mortelles et a été hospitalisé après l'attaque survenue lundi 4 février, a précisé le service des parcs et de la faune (CPW) du Colorado, Etat de l'ouest des Etats-Unis, dans un communiqué.





Selon le CPW, l'homme courait seul sur une montagne de la chaîne des Rocky Montains lorsqu'il dit "avoir entendu quelque chose derrière lui sur la piste et avoir été attaqué par un puma tandis qu'il se retournait pour voir de quoi il s'agissait". "Le puma s'est jeté sur le coureur, l'a mordu au visage et au poignet", a poursuivi le service des parcs. "Il a été en mesure de se battre et de se dégager du puma, tuant le puma en auto-défense".