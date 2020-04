Combien pèse la contribution des Etats-Unis à l'OMS, que Donald Trump a décidé de suspendre ?

Dénonçant lui-même la gestion de la pandémie par l'OMS, et reprochant à cette dernière des positions trop favorables à la Chine, le président américain a "ordonné la suspension du financement pendant qu'une étude est menée pour examiner son rôle dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du virus". L'étude en question pourrait durer "60 à 90 jours".

Les Etats-Unis constituent, de loin, le premier contributeur de l'agence sanitaire, finançant à eux seuls 22% de ces contributions, loin devant la Chine (7,9%), l'Allemagne (6,3%), la France (4,8%) et le Royaume Uni (4,4%).

Au cours des dernières années, les moyens financiers de l'OMS ont été marqués par la montée en puissance des contributeurs privés, dont des laboratoires pharmaceutiques et des fondations. La fondation Bill & Melinda Gates s'est ainsi hissée au second rang des contributeurs, derrière les Etats-Unis.

Alors que l'OMS est déjà confrontée à un manque structurel de moyens, la pandémie de Covid-19 nécessite plus que jamais de mobiliser des fonds complémentaires. L'organisation a lancé le 13 mars dernier un "Fonds de solidarité pour lutter contre la COVID-10", destiné à recueillir les dons de personnes privées, d’entreprises et d’institutions. Trois semaines après son lancement, près de 127 millions d'euros avaient été récoltés. L'enjeu financier est crucial. Ces moyens supplémentaires doivent permettre d'assurer le suivi de la propagation du virus et l'évaluation des besoins en équipements dans les pays les plus touchés, de piloter les programmes de prévention de base contre la pandémie et de financer la recherche d'un vaccin.