Comme les Skripal : les deux Britanniques hospitalisés dans un état critique ont été empoisonnés au Novitchok

Les autorités l’ont confirmé. Les deux Britanniques retrouvés samedi dans un état critique à Amesbury ont bel et bien été exposés au Novitchok. Pour rappel, cet agent innervant avait été utilisé en mars dernier pour empoissonner l’ancien espion russe Sergueï Skripal et sa fille. Un acte qui avait déclenché de vives tensions diplomatiques entre la Russie – suspectée d’être à la manœuvre - et le Royaume-Uni. Et quatre mois plus tard, ce sont deux quadragénaires qui ont été intoxiqués par la même substance alors qu’ils se trouvaient à seulement 15 kilomètres de Salisbury - où l’ex-agent et sa fille avaient été contaminés.





"C'est le même agent innervant. Ce sera aux scientifiques de déterminer s'il vient du même lot", a déclaré face à la presse Neil Basu, chef du contre-terrorisme britannique. Et d’ajouter : "La priorité des enquêteurs est désormais de déterminer comment ces deux personnes sont entrées en contact avec l'agent innervant". D’après lui, il n'y a "aucune preuve" démontrant que l'homme et la femme "étaient visés d'une quelconque manière".