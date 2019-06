Commémorations du Débarquement : à Juno Beach, dans les pas de milliers de Canadiens

Soixante-quinze ans plus tôt, c'est vers 07h45, que les jeunes soldats débarquent sur ces côtes, face aux villages de Courseulles, Bernières et Saint-Aubin-sur-mer. Ils sont précédés quelques heures plus tôt par les hommes du 1er bataillon de parachutistes canadiens, appartenant à la 6e Division aéroportée britannique, qui ont déjà sauté sur ce même secteur.





Les Canadiens débarquent la peur au ventre : ils gardent en mémoire l'échec sanglant du raid de Dieppe, deux ans plus tôt, où sur 5.000 soldats canadiens, 1.600 seulement sont sortis indemnes, les autres ayant été tués ou faits prisonniers. "Ce n'était pas comme à Dieppe, où plusieurs de mes amis s'étaient fait tuer. Quand le jour s'est levé, il y avait tellement de bateaux autour de nous qu'on ne voyait pratiquement plus la mer et le firmament était couvert d'avions", s’est rappelé en 2004 le major Roméo Boulanger, 86 ans à l’époque.