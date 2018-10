Comment expliquer la disparition mystérieuse de certaines personnalités chinoises ?

Une enquête a été ouverte par les autorités françaises suite à la disparition mystérieuse du président d'Interpol, Meng Hongwei, qui vit à Lyon depuis 2016. Son déplacement en Chine est la dernière information que l'on a à son sujet. Selon la presse chinoise, il aurait été interpellé dès son arrivée à Pékin. La piste du règlement de comptes n'est pas à écarter. La star Fan Bingbing a, elle aussi, vécu la même situation. Elle est réapparue après trois mois de disparition et s'est excusée sur les réseaux sociaux. La superstar aurait été accusée d'évasion fiscale. Serait-ce la nouvelle méthode de la Chine pour châtier ceux qu'elle considère comme des brebis galeuses ?



