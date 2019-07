Comment le tigre sauvage, menacé d'extinction, reprend peu à peu du poil de la bête

Plusieurs ONG ont été associées au programme international visant à doubler la population du félin d'ici à 2022. Les pays travaillent notamment avec le Fonds mondial pour la nature (WWF) et l'organisation Traffic, qui a pour but de surveiller le commerce de faune et de flore sauvages. Les deux ONG ont ainsi lancé en 2014 la "Wildlife crime initiative" (WCI), afin de "stopper le braconnage en concentrant les actions et efforts au niveau des sites pour sauvegarder les populations animales sur le terrain" et en "stopp[ant] les trafics par la détection, l’interception et la saisie des produits illégaux tout au long de la chaîne commerciale".





Les organisations ont également pour ambition de "stopper l’achat [de ces produits illégaux] en influençant les comportements des consommateurs, en particulier en Asie (Chine, Vietnam, Thaïlande…), en délivrant des messages adaptés et en réduisant le nombre de produits disponibles". Enfin, leurs actions visent à "mobiliser la communauté internationale et influencer les processus politiques régionaux et internationaux".





Le WWF procède aussi au travail de recensement des tigres sauvages, notamment à l'aide de "pièges photographiques", des appareils photos placés dans l'habitat naturel des animaux et équipés d'un capteur de mouvement. Ce dispositif est présent dans 9 pays : Bhoutan, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Népal, Russie, Thaïlande.