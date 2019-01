Comment les chiffres du tourisme vont-ils évoluer ?

Les chiffres du tourisme vont augmenter de 40 % d'ici une dizaine d'années. Il y avait 1,3 milliard de touristes en 2017, ils seront 1,8 milliard en 2030. L'impact est considérable et il peut apparaître sous diverses façons, à l'exemple de la destruction du temple d'Angkor Vat ou encore de la pollution. Le plus grand défi serait de mieux réguler les flux de touristes, dans l'espace et dans le temps.



