Comment Moïse doit sauver Venise des eaux

Venise est menacée par la montée des eaux et régulièrement la cible de l'"caqua alta", une marée haute anormale inondant des dizaines de boutiques et hôtels ainsi que la fameuse place Saint-Marc. En novembre dernier, la cité lacustre a été le théâtre une marée de ce type, atteignant par endroit, près de deux mètres. Ce fut la pire "aqua alta" que la ville ait connue depuis plus de 50 ans.

Un phénomène accentué d'années en années par le réchauffement climatique qui fait monter les eaux et la surfréquentation touristique, accompagnée de son inévitable développement urbain, fragilise les terres de Venise. De nombreux responsables, dont le maire de Venise, avait alors appelé à mettre en service "au plus vite" le projet de digues MOSE, (Moïse en italien, Module expérimental électromagnétique) un système censé limiter l'entrée des eaux dans la ville. Il a été testé pour la première fois, en situation réelle, ce week-end. En quoi consiste ce système et est-il réellement efficace ? Voici quelques éléments de réponses.