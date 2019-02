Comment se déroule la folie du carnaval en Louisiane ?

Faites un tour à la Nouvelle-Orléans pour découvrir l'euphorie des carnavals en Louisiane, la ville la plus francophone des Etats-Unis. Durant six semaines, chaque coin de rue présente une parade différente. Du haut des chars, qui peuvent coûter jusqu'à 50 000 euros, la tradition est la lancée de colliers de perles aux spectateurs. Pour ne rien rater de cette folie du carnaval, certains réservent leurs places plusieurs jours à l'avance tandis que d'autres ont la chance d'admirer la fête depuis leurs maisons.



