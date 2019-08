Complotiste et pro-armes : "One America News", la nouvelle chaîne préférée de Donald Trump

Le moins que l'on puisse dire c'est que la chaîne défend corps et âme la politique de Donald Trump et attaque avec véhémences les candidats démocrates. Les intervenants sont majoritairement conservateurs et les journalistes n'hésitent pas à donner leur opinion.





Programme phare de la chaîne : l'émission "The final point", Liz Wheeler, jeune journaliste et militante conservatrice, dit lutter contre les fake news et s'en prend aux médias dit mainstream tels que CNN - décrite comme grand ennemi de Trump . Elle les accuse directement de mentir à la population et, ironiquement, de manquer d'objectivité. Les thèmes abordés sont souvent liés à la législation sur les armes, l'immigration illégale - sur le site officiel de la chaîne se trouve d'ailleurs un compteur en direct du "coût de l'immigration illégale"- ou encore la politique de Donald Trump.